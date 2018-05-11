В России введут оплату за время прохождения диспансеризации

Теги: Общество здравоохранение минздрав

Госдума уже 17 мая может одобрить поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россияне будут получать оплату за рабочее время, проведенное на диспансеризации. Организовываться это будет по письменному заявлению. Минздрав изучит документ, как только он поступит в ведомство.

В Трудовой кодекс России были внесены поправки, согласно которым время, потраченное работающими гражданами на прохождение диспансеризации, будет оплачиваться. Об этом сообщают "Известия".

Согласно тексту законопроекта, который Государственная дума может утвердить уже 17 мая, диспансеризация с сохранением заработка будет организовываться по письменному заявлению. При этом в пояснительной записке группы депутатов "Единой России" отмечается, что в настоящий момент граждане "неохотно" соглашаются на диспансеризацию, так как для этого необходимо брать отгул.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения заявили, что пока не получали текст законопроекта, добавив, что как только документ окажется в их распоряжении, его содержание будет изучено при участии экспертов.

Читайте также:

"Единая Россия" предложила Кудрину возглавить Счетную палату

Собянин обсудил с директорами школ стратегию развития образования в Москве

Путин подарил юным хоккеистам клюшки из кремлевской ели