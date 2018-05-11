Россия впервые с 2004 года не прошла в финал "Евровидения"

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Финал песенного конкурса "Евровидение" в Лиссабоне пройдет без представителя России. Певица Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" не набрала нужного числа голосов зрителей и жюри в полуфинале. В прошлом году она не смогла участвовать в "Евровидении" в Киеве, так как СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму.

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении-2018" в португальском Лиссабоне, не смогла пройти в финал конкурса, сообщает РИА Новости.

Певица исполнила песню "I Won't Break" ("Меня не сломить"), но не набрала нужного числа голосов зрителей и профессионального жюри на втором полуфинале. Таким образом, наша страна впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не сможет принять участие в заключительной части конкурса.

В 2017 году Россия выбрала Самойлову для участия в "Евровидении-2017" с песней Flame is Burning. Однако Служба безопасности Украины решила запретить ей на три года въезд в страну из-за выступления в Крыму в 2015 году. Тогда было решено отправить Самойлову на конкурс в Лиссабон.

Финал "Евровидения-2018" состоится в субботу, 12 мая. В состязании примут участие артисты из 26 стран.

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