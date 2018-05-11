Россияне потерпели первое поражение на ЧМ по хоккею в Дании

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В очередном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании сборная Росиии потерпела свое первое поражение. Подопечные Ильи Воробьева уступили чехам в овертайме со счетом 4:3. Следующая игра пройдет 12 мая. Соперником станет сборная Швейцарии.

На чемпионате мира по хоккею, в настоящее время проходящем в Дании, свое первое поражение потерпела сборная России по хоккею: команда чехов обыграла россиян со счетом 4:3. Об этом пишет РИА "Новости".

Матч группы А проходил в Копенгагене. В составе России на 2-й минуте отличился Никита Нестеров, на 22-й - Михаил Григоренко, на 26-й - Александр Барабанов. У чехов шайбы забросили Давид Крейчи (15 минута) и Дмитрий Яшкин (19 минута), также дублем отметился Давид Пастрняк (25 и 64 минуты), второй гол которого, проведенный в овертайме, и принес его команде победу.

После этой встречи сборная России занимает второе место в группе с 10 очками, чехи с шестью баллами идут пятыми.

Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 12 мая. Противником станет сборная Швейцарии.

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