В Волынской области повредили памятник Неизвестному солдату

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В Волынской области Украины вандалы повредили памятник Неизвестному солдату.

В Волынской области Украины вандалы повредили памятник Неизвестному солдату. У скульптуры сбили голову и измазали краской плиту монумента, установленного в 1956 году, передает "ТВ Центр".

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", а местные националисты заявили, что не причастны к происшествию. Злоумышленников ищут, им грозит до трех лет лишения свободы.

До этого еще один случай вандализма произошел 6 мая - в городе Днепр украинские радикалы также повредили и разрисовали памятник советским воинам.