Генконсульство России в Гонконге эвакуировано из-за бомбы времен Второй мировой

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В гонконгском районе Ван-Чай в ходе строительных работ нашли бомбу времен второй мировой войны. После этого были эвакуированы близлежащие здания, в одном из которых находится генеральное консульство России. Прием посетителей приостановлен до последующего уведомления.

На странице генерального консульства России в социальной сети Facebook появилось сообщение об эвакуации здания, в котором находится ведомство. Об этом пишет "Газета.ру".

Причиной эвакуации стала обнаруженная в районе Ван-Чай бомба времен Второй мировой войны. Снаряд нашли в ходе строительных работ. Прием в консульстве приостановлен до последующего уведомления. Из всех близлежащих строений также вывели людей в целях безопасности.

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