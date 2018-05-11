Роспотребнадзор откроет "горячую линию" по профилактике ВИЧ

Теги: Медицина здравоохранение вич

С 14 по 20 мая в России будет работать "горячая линия" по профилактике ВИЧ. Проектом занимается Роспотребнадзор. Специалисты, в частности, расскажут об эпидемиологической ситуации и проконсультируют по поводу бесплатного и анонимного тестирования.

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запустит "горячую линию" в целях профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведомственный официальный сайт.

Уточняется, что работать линия будет с 14 по 20 мая. Проект является частью акции СТОПВИЧ/СПИД, которая, в свою очередь, приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИД (третье воскресение мая).

Эксперты будут консультировать граждан по всем вопросам, касающемся профилактики ВИЧ, в том числе и по поводу безопасного поведения. Также расскажут об эпидемиологической ситуации по заболеванию в каждом отдельном регионе страны. Кроме того, можно будет проконсультироваться насчет анонимного и бесплатного тестирования.

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