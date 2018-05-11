СКР направил в WADA опровержения слов Родченкова

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Следственный комитет направил в WADA документы, опровергающие показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственный комитет собрал доказательства, опровергающие лживые показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Речь идет, в частности, о доставке якобы допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время. По данным следствия, допинг пробы поступали в лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

"Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью якобы происходила их замена на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов", - сообщила Петренко.

Следствие направило WADA копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году ряда спортсменов, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

С 2016 года Родченков живет в США. Он рассказал о якобы существующей в России допинг-системы, контролируемой государством, и нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В России в отношении информатора WADA расследуется несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении служебными полномочиями.

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