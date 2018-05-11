В Якутии паводок подтопил сотни домов

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В Якутии резко обострилась паводковая ситуация. Затеплены сотни домов. Из зоны ЧС эвакуировали почти тысячу человек. В регион направили дополнительные силы спасателей. На реках подрывают лёд, чтобы заторы не мешали проходу воды. Ущерб оценивают в миллионы рублей.

Уровень воды в своих селах жители Якутии измеряют по оконным рамам. Почти 200 домов в разных районах уже практически полностью ушли под воду. Из зоны подтопления уже эвакуированы более 700 человек. Они пережидают прохождение стихии в пунктах временного размещения и у родственников. Но спасатели продолжают патрулировать территории в поисках оставшихся подтопленцев, передает "ТВ Центр".

Опасная паводковая ситуация сегодня практически на всей территории республики, ледоход на Лене и Алдае. Особенно сложная обстановка - на реке Амга. Уровень воды там активно растет и сегодня уже превысил 12 метров при критической отметке в 13 с половиной. Таких критических показателей здесь не видели с 1980 года.

Паводковую ситуацию контролируют с воздуха. В небе работает авиация МЧС и вертолеты Ми-8. Чтобы предупредить дальнейшее затопление территорий, оперативная группа спасателей начала вести "подрывную" деятельность. Почти 3 тысячи килограммов взрывчатки уже использовано для ликвидации образовавшихся на реках заторов.

На сегодняшний день угроза подтопления еще сохраняется в ряде населенных пунктов Якутии - в Амгинском, Чурапчинском и Таттинском улусах. Местные власти предупреждают жителей о возможном ухудшении обстановки и уже подсчитывают ущерб от паводка. На сегодняшний день он уже превысил 13 миллионов рублей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".