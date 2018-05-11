Трамп намерен получить доступ к военным базам Ирана

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Дональд Трамп хочет заключить новое соглашение с Тегераном - на особых условиях. Вашингтон требует доступ к иранским военным базам. Американские эксперты, как считает Трамп, должны лично убедиться в отсутствии ядерного арсенала Исламской республики. Пока президент США прорабатывает новый договор с Тегераном, американский Минфин - вводит санкции.

Подробности новой ядерной сделки, которую пообещал заключить Дональд Трамп с Ираном, пока держат в тайне. Но соглашение должно оказаться куда более выгодным, чем предыдущее. Правда, Тегерану придётся предоставить Америке доступ на свои военные базы, передает "ТВ Центр".

"Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай. Я надеюсь, что я смогу заключить с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием", - заявил Трамп.

Совместный всеобъемлющий план действий не сработал, уверены в Белом доме. Тегеран якобы и не думал спускать ядерную программу на тормоза. Хотя отчёты МАГАТЭ - все 10 - говорят об обратном. Отсутствие у Ирана ядерного оружия подтвердила даже американская разведка. Несмотря на уговоры своих коллег - гарантами соглашения выступали 6 стран - США всё же вышли из СВПД. Не помог даже примирительный дуб, который президент Франции подарил американскому лидеру в свой недавний визит.

"Мы - серьезные мировые державы. И не можем позволить себе не соблюдать подписанные соглашения. При этом мы требуем от других стран следовать нашему примеру и уважать международное право. Хотя первые же его нарушаем", - заявил Макрон.

Говоря об уважении международного права, думал Эмануэль Макрон, вероятно, о другом. Чем обернутся для европейских компаний новые санкции США в отношении Ирана. Ограничения ударят, прежде всего, по рынку нефти, поставщикам самолётов и машин. Почти треть французских автомобилей собирают именно в Исламской республике. Западные эксперты уже подсчитывают возможные убытки - как экономические, так и политические.

Европейские лидеры пытаются докричаться до Капитолийского холма, пока тщетно. Тем более, что Америке только это и нужно. Ослабив своих заокеанских партнёров, США смогут, наконец, укрепить собственную экономику и вернуть рабочие места. Как того и обещал Дональд Трамп. Первый санкционный удар уже нанесён. Накануне Вашингтон ввёл ограничения против Корпуса стражей исламской революции. Дальше - больше.

Анна Пешехонова, Илья Титов. ТВ Центр.