Собянин пригласил москвичей на акцию "День без турникета"

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Акция "День без турникетов" проходит в Москве. 11 и 12 мая горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий. На одной из экскурсий побывал Сергей Собянин. Мэр Москвы посетил Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем.

В акции "День без турникетов" принимают участие более 50 предприятий, попасть на них в обычном режиме практически невозможно. Свои двери открыли кондитерско-булочный комбинат "Черёмушки", технопарки "Нагатино", "Строгино", "Мосгормаш", технополис "Москва". Экскурсии совместили с выступлениями популярных блогеров, театральными представлениями и концертами.

Акцию "День без турникета" планируется провести в Москве в 2018 году еще три раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Государственного научно-исследовательского института авиационных систем.

"Спасибо за то, что открыли свое предприятие в рамках Дня открытых дверей на промпредприятиях Москвы. Буквально за два дня записалось около 10 тысяч человек. Многие ребята, которые приходят, вообще никогда не видели промышленных предприятий, научно-исследовательские центры. Возможно, для них сегодня судьбоносный день: кто-то из них выберет ваше предприятие, на котором будет работать, или поступит в соответствующий университет с последующей работой на авиационном предприятии", - приводит слова мэра АГН "Москва".