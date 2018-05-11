В иркутском зоосаде в одном вольере живут хищники и травоядные

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Медвежата, енот, поросёнок, козлята и рысь. Хищники и травоядные - вместе в одном вольере. Удивительный зоосад находится в Иркутске. Прикоснуться к природе может любой желающий. Ведь зоопарк не простой, а контактный.

Медвежонок Тёма играет с козлятами, а они совсем не боятся находиться с маленьким хищником в одном вольере. Иркутский зоосад - как одна большая семья, где всегда рады гостям, передает "ТВ Центр".

Это больше, чем просто контактный зоопарк, где животных можно потрогать. Зверей даже не стараются рассадить по разным вольерам. Наоборот, приучают быть вместе. С двухмесячными медвежатами - вместе с Тёмой подрастает еще сестра Маня - нянчится то годовалая рысь Алёна, то собака Тори. Для аляскинского маламута - эти малыши словно два крупных щенка. А она для них - пример для подражания.

"Через других животных, которые уже социальные - их социализируют с человеком. То есть, медведь растет, видит, что собака себе позволяет по отношению к человеку все делать, он гладит ее, она его облизывает, хорошо к человеку относится. Медведь на это смотрит и через нее социализируется", - пояснил дрессировщик Сибирского зоопарка Андрей Абрамов.

Здесь и правда все, как у людей. Есть даже поросёнок по кличке Дональд Трамп - дрессировщики шутят, очень похож на своего прототипа - такой же самодовольный. А вот енота Жору подумывали назвать Макроном - он очень любит обниматься, иногда даже слишком.

Медвежата, впрочем, тоже умеют показать характер - даже несмотря на домашнее воспитание, инстинкты остаются. Поэтому скоро зверей переведут в вольер для взрослых - на берегу Байкала. Пока они свободно гуляют по зоосаду – причем, если Маня бегает на воле, то и Тёма не хочет сидеть в клетке.

Как и любого ребенка, медвежат еще нужно приучить к тарелочке. Совсем недавно у них прорезались зубы - поэтому сейчас жуют все подряд. Просят кушать каждые два-три часа. А наевшись и вдоволь наигравшись, спят сном младенца. Тихий час в Иркутском зоосаде единственное время, когда и другим животным, которые их опекают, тоже удается немного отдохнуть.

Борис Иванин, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".