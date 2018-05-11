Общая сумма компенсаций за теракты 11 сентября в США составила 3,7 млрд долларов

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Представители Фонда компенсации жертвам терактов 11 сентября 2001 года рассказали о 3,7 миллиарда долларов, выплаченных обратившимся за помощью людям. Всего было подано 35 тысяч запросов. Заявки продолжат принимать до декабря 2020 года.

Фонд компенсации жертвам терактов 11 сентября 2001 года в США отчитался о выплатах: всего помощь получили 16800 человек, в общей сложности пострадавшим выделили 3,7 миллиарда долларов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на ABC News.

Уточняется, что деньги переводились в том числе и тем, кто работал или жил рядом с башнями Всемирного торгового центра. Всего было подано 35 тысяч запросов на компенсацию, из которых обоснованными признали чуть больше половины. При этом главный попечитель фонда Рупа Бхаттачарии отметила, что запросы на возмещение ущерба продолжают поступать. Их намерены принимать до декабря 2020 года.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, когда захваченные террористами самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра Нью-Йорка, а также в Пентагон в Вашингтоне, погибли около трех тысяч человек.

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