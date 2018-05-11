Руководство Чехии продолжает споры о производстве "Новичка" в стране

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Президент Чехии Милош Земан продолжает настаивать на том, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" производилось в стране. Ранее его предыдущее заявление опроверг премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Президент Чехии Милош Земан настаивает на своих словах о производстве нервно-паралитического вещества "Новичок" в стране, сообщает РИА Новости.

В начале мая Земан заявил, что "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в городе Брно произвели небольшое количество вещества А-230. После тестирования его уничтожили. По данным чешской военной разведки, "Новичком" называют вещество А-230, а по данным контрразведки - А-234.

Немного погодя, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг заявление главы государства, назвав его "недоразумением". Также отрицают производство "Новичка" в Чехии экс-глава МИД Лубомир Заоралек и Минобороны страны.

В свою очередь Земан отметил, что без производства вещества невозможно проводить его тестирование. Иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества.

"С уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился", - подчеркнул чешский лидер.

4 марта в Солсбери (Великобритания) были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в России.

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