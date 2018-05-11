Минфин: российский бюджет получит профицит впервые с 2011 года

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Согласно данным Минфина, в 2018 году Россия может впервые с 2011-го рассчитывать на профицит в федеральном бюджете. Такая ситуация стала возможна благодаря росту цен на нефть. В настоящее время профицит оценивается в 0,45 процента ВВП - это 440,6 миллиарда рублей.

Министерство финансов России опубликовало данные, согласно которым в 2018 федеральный бюджет впервые с 2011 года получит профицит, что стало возможным благодаря росту цен на нефть.

Профицит ожидается на уровне 0,45 процента ВВП, что равно 440,6 миллиарда рублей. При этом сумма дополнительных доходов составит 2,74 триллиона рублей. Также в ведомстве отметили снижение верхнего порога внутреннего государственного долга до 10,281 триллиона. Верхний предел также понизится - до 61,9 миллиарда. Вместе с тем представители Минфина выступили с предложением об увеличении расходов на 62 миллиарда рублей до отметки в 16,591 триллиона.

Отмечается, что с января 2018 года средняя цена за баррель нефти Urals оставалась на уровне 66,15 доллара. Действующий же в настоящее время бюджет России составлен из расчета цены в 40,8 доллара.