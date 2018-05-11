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С 15 мая Московский Кремль будет открыт для туристов дольше в связи с переходом на летнее время работы. Экскурсии будут работать до 17:00, гулять по территории можно до 18:00. По четвергам Кремль будет закрыт для посещения.

Московский Кремль перейдет на летний режим работы с 15 мая, сообщает агентство "Москва".

"В связи с началом летнего туристического сезона, в период с 15 мая по 30 сентября 2018 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9:30 до 17:00, пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18:00", - сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.

В службе напомнили, что по четвергам Кремль закрыт для посещений.

В Московском Кремле находятся Оружейная палата, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни "Иван Великий", церковь Ризположения и Патриаршие палаты.