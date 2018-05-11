Картину Писсаро из коллекции Рокфеллеров продали на аукционе за 3 млн долларов
Теги: Культура аукцион искусство
Самым дорогим лотом 10 мая на аукционе Christie`s стала картина Камиля Писсаро "Читающий Феликс Писсаро". Ранее она входила в коллекцию семьи Рокфеллеров. Лот ушел с торгов за три миллиона долларов.
На аукционе британского дома Christie`s продали картину французского импрессиониста Камиля Писсаро "Читающий Феликс Писсаро", входившую в коллекцию семьи Рокфеллеров: цена лота составила три миллиона долларов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте лидера мирового арт-рынка.
#AuctionUpdate Camille Pissarro's 'Félix Pissarro lisant' sold for $3,012,500!https://t.co/sW5Hvlfj6e pic.twitter.com/1BEUGTzQsO— Christie's (@ChristiesInc) 10 мая 2018 г.
Полотно было написано в 1893 году. На нем изображен сын художника, держащий в руках книгу. Изначально произведение оценивалось в диапазоне от 900 тысяч до 1,2 миллиона долларов. Этот лот стал самым дорогим за 10 мая.
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