Картину Писсаро из коллекции Рокфеллеров продали на аукционе за 3 млн долларов

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Самым дорогим лотом 10 мая на аукционе Christie`s стала картина Камиля Писсаро "Читающий Феликс Писсаро". Ранее она входила в коллекцию семьи Рокфеллеров. Лот ушел с торгов за три миллиона долларов.

На аукционе британского дома Christie`s продали картину французского импрессиониста Камиля Писсаро "Читающий Феликс Писсаро", входившую в коллекцию семьи Рокфеллеров: цена лота составила три миллиона долларов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте лидера мирового арт-рынка.

Полотно было написано в 1893 году. На нем изображен сын художника, держащий в руках книгу. Изначально произведение оценивалось в диапазоне от 900 тысяч до 1,2 миллиона долларов. Этот лот стал самым дорогим за 10 мая.

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