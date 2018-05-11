Напавшего на журналистку Фельгенгауэр отправили на принудительное лечение

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Гражданин России и Израиля Борис Гриц, в октябре 2017 года напавший с ножом на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, по решению суда освобожден от уголовной ответственности и отправлен на принудительное лечение.

Пресненский районный суд Москвы постановил отправить на принудительное психиатрическое лечение гражданина России и Израиля Бориса Грица, напавшего на ведущую радиостанции "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщает "Интерфакс".

Согласно решению суда, Гриц освобожден от уголовной ответственности как лицо, страдающее психическим расстройством.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года в помещении радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате. Преступник проник в здание, ослепив охранника из газового баллончика. После этого он нанес журналистке удар ножом в шею. Нападавшего задержали на месте. Он был опознан как 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц.

Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц частично признал свою вину, отметив, что не собирался убивать ведущую. По его словам, журналистка якобы "преследовала его два месяца" через "телепатический контакт".

Сама Фельгенгауэр 2 ноября была выписана из НИИ имени Склифосовского. Вскоре она вернулась в эфир "Эха Москвы".

Так как уже начали звонить за комментами, коротко скажу и здесь: для меня важно, чтобы человек, который пытался меня убить, был изолирован и больше не представлял угрозу. А где именно, в тюрьме или на принудительном лечении, решит суд. — Tania Felgengauer (@t_felg) 17 января 2018 г.

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