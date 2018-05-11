В Петербурге с горящего судна эвакуировали десять человек
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На борту судна-гидрографа "Ромуальд Муклевич", которое в настоящий момент располагается на территории Кронштадтского морского завода, произошел пожар. Огонь распространился по трюму. Эвакуированы 10 человек. Причины возгорания выясняются.
В Санкт-Петербурге на борту судна-гидрографа "Ромуальд Муклевич", находящегося на территории Кронштадтского морского завода, произошел пожар, десять человек были эвакуированы. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Уточняется, что огонь распространился по трюму корабля. На месте работают специалисты экстренных служб. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.
Известно, что судно находилось в процессе ремонта.
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