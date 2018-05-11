Против гражданской жены полковника Захарченко возбудили дело

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении Анастасии Пестриковой - гражданской жены экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в коррупции.

Против гражданской жены экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

В Минфине сообщили, что дело возбуждено по статье "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности".

О возбуждении нового дела стало известно на заседании Хамовнического суда. Там рассматривается иск Пестриковой о взыскании с государства трех миллионов рублей за незаконное уголовное преследование. Ранее СКР заподозрил ее в хищении 16 миллионов долларов, но потом снял обвинения.

Дмитрий Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В декабре 2017 года имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства. Это 27 объектов недвижимости, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около восьми миллиардов рублей.

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