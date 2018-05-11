В положительной допинг-пробе керлингиста Крушельницкого не нашли вины спортсмена

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Федерация керлинга России получила информацию из прокуратуры, согласно которой вины российского керлингиста Александра Крушельницкого в обнаружении в его пробе следов мельдония нет. Обозначен круг подозреваемых лиц. Проводятся оперативные действия.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что в обнаружении запрещенного препарата мельдоний в пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде нет вины самого спортсмена. Об этом пишет "Интерфакс".

Свищев подчеркнул, что хотя расследование не удалось провести "по горячим следам", отчеты из прокуратуры дают понять, что сам Крушельницкий не принимал мельдоний, следов халатности также не обнаружено.

Также глава Федерации керлинга отметил, что были проведены оперативные действия, которые позволили определить круг подозреваемых лиц.

"Ясно одно, что спортсмены наши не имеют отношения к случившемуся, у них нет мотивации, эта версия отброшена благодаря работе наших правоохранительных органов", - подытожил Свищев.

Ранее Крушельницкого и Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей Олимпиады в Пхеньяне в дабл-миксе. Сам Крушельницкий заявил, что никаких запрещенных препаратов не принимал.

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