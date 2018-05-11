Первую российскую миссию к Луне могут отложить на два года

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Ученые из РАН предложили отложить запуск первой российской миссии к Луне до 2021 года. Причинами называют сроки разработки прибора "Биус-Л", а также неблагоприятные баллистические условия на орбите.

В решении совета Российской академии наук по космосу содержится предложение ученых о переносе первой в истории отечественной миссии к Луне с 2019 на 2021 год. Об этом сообщает РИА "Новости".

В документе отмечается, что перенос может быть обоснован сроками разработки прибора "Биус-Л", а также неблагоприятными баллистическими условиями на орбите.

Ранее на форуме "Россия - страна возможностей" глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что запуск российского аппарата "Луна-25" произойдет до конца 2020 года, что станет первой отечественной лунной миссией за последние 40 лет. Ее целью будет исследование химического состава реголита полярных областей спутника, а также определение состава имеющихся там летучих соединений космического происхождения.

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