Гигантский суккулент насмерть придавил пожилую француженку

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В Монако на 92-летнюю француженку упал огромный суккулент, напоминающий канделябровый молочай. Женщина получила травму ноги, но врачи не смогли ее спасти. Что послужило причиной падения растения, неизвестно.

В Монако 92-летняя француженка умерла после падения на нее огромного суккулента, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Женщина получила травму ноги, но врачи не смогли ее спасти. Также пострадали еще четыре человека: двое 60-летних мужчин, 50-летняя женщина и молодая девушка.

Растение напоминает канделябровый молочай, высота его стеблей достигает 10 метров. Что послужило причиной падения растения, неизвестно.