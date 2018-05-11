Кузяев, Ташаев и Дзюба вошли в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

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В расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 вошли 28 футболистов. Команда в ближайшем будущем проведет два сбора - в Новогорске и Австрии. Мундиаль стартует 14 июня матчем против Саудовской Аравии.

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России проведет сборы в Новогорске (с 18 по 20 мая) и в Австрии (20-31), тем временем тренерский штаб команды, возглавляемый Станиславом Черчесовым, объявил расширенный список футболистов, которые примут участие в подготовке к мундиалю. Об этом пишут "Известия".

В список вошли 28 футболистов. Это вратари Игорь Акинфеев (представляет ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин") и Андрей Лунев ("Зенит"), защитники Руслан Камболов, Владимир Гранат, Федор Кудряшов (все представляют "Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Илья Кутепов ("Спартак"), Игорь Смольников ("Зенит"), Константин Рауш ("Динамо") и Марио Фернандес (ЦСКА), а также полузащитники Алан Дзагоев, Александр Головин (оба из ЦСКА), Александр Самедов, Роман Зобнин (оба из "Спартака"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Александр Ерохин (все представляют "Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ташаев ("Динамо"), Антон Миранчук ("Локомотив") и Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).

Что касается нападающих, то на сборы вызваны Алексей Миранчук из "Локомотива", Федор Чалов из ЦСКА, Федор Смолов из "Краснодара" и представитель тульского "Арсенала" Артем Дзюба.

Ранее стало известно, что в ЧМ-2018 точно не примут участия нападающий Александр Кокорин, а также центральные защитники Виктор Васин и Георгий Джикия. Все они не успели восстановиться от тяжелых повреждений.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матчем открытия станет Россия - Саудовская Аравия. Также на групповом этапе команда Черчесова сыграет со сборными Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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