Участвовавшие в параде Победы "Ярсы" вернулись в Ивановскую область

Теги: вооружение парад Армия

Грозные "Ярсы" вернулись домой. В пятницу техника Тейковского ракетного соединения, которая участвовала в Параде Победы на Красной площади, прибыла на место постоянной дислокации - в Ивановскую область. Разумеется, не одна, а вместе с личным составом. Колонне парадного расчёта пришлось преодолеть более 400 километров, но для боевых машин это - не расстояние.