15:06, 11 мая 2018

Участвовавшие в параде Победы "Ярсы" вернулись в Ивановскую область

Теги:  вооружение  парад  Армия

Грозные "Ярсы" вернулись домой. В пятницу техника Тейковского ракетного соединения, которая участвовала в Параде Победы на Красной площади, прибыла на место постоянной дислокации - в Ивановскую область. Разумеется, не одна, а вместе с личным составом. Колонне парадного расчёта пришлось преодолеть более 400 километров, но для боевых машин это - не расстояние.

Как покидали город военные – в репортаже Виктора Прокушева.

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