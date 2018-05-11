К акции "День без турникетов" в Москве присоединились 70 предприятий

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Около 70 предприятий открыли свои двери для всех желающих в рамках акции "День без турникетов". Она проводится в столице уже седьмой год подряд. В пятницу на экскурсии по научно-исследовательскому институту авиационных систем вместе со школьниками побывал и мэр Москвы Сергей Собянин.

День без турникетов - это возможность школьникам попасть на самые закрытые промышленные предприятия города. На этот раз небольшие секреты открывает институт авиационных систем. И дает возможность детям увидеть макет кабины самолета МС-221. И даже попытаться полетать вместе с настоящим пилотом.

"Я очень рад, что сегодня посетил это место, увидел по-настоящему высокие технологии, которые теперь доступны для нашей авиации", - рассказал школьник Егор Пустовит.

Попробовал свои силы в пилотировании и мэр Москвы Сергей Собянин. Но не в макете кабины. А за специальным универсальным стендом, который может выводить на мониторы оборудование различных моделей самолетов. Стенды постоянно дорабатываются, тестируются пилотами и инженерами.

Увидеть изнутри различные заводы гораздо интереснее лекций. Акция "День без турникетов" проходит в Москве уже 7 лет. Если в первой акции участвовало всего 600 школьников и 8 столичных предприятий, то теперь свои двери готовы распахнуть уже 90 промышленных производств Москвы. И, конечно же, желающих в них попасть стало тоже значительно больше.

"Буквально за два дня записалось около 10 тысяч человек. Многие ребята, которые приходят, вообще никогда не видели промышленных предприятий, научно-исследовательские центры. Возможно, для них сегодня судьбоносный день: кто-то из них выберет ваше предприятие, на котором будет работать, или поступит в соответствующий университет с последующей работой на авиационном предприятии", - отметил Собянин.

До конца года в столице пройдет еще три акции "День без турникетов". Зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте - turniketov.net. Новинка этого года - на некоторых предприятия в качестве экскурсоводов - можно будет встретить известных актеров, блогеров и олимпийских чемпионов.

Екатерина Гоголева, Михаил Федоров, Андрей Талалай, "ТВ Центр".