В Музее Победы открылась выставка, посвященная восстанию в Собиборе

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В Музее Победы в пятницу открылась выставка, посвящённая героям восстания в лагере смерти Собибор на территории современной Польши.

В Музее Победы стартовала выставка, посвященная восстанию в Собиборе. Оно оказалось единственным успешным восстанием военнопленных в фашистском концлагере за всю историю войны. Возглавил его офицер Красной Армии Александр Печерский, еврей по национальности.

В экспозицию вошли 100 редчайших экспонатов из личных архивов героев Собибора, в том числе уникальный альбом, который собирал сам Печерский.