Акция "Ночь музеев" пройдет в Москве 19-20 мая

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В Москве готовятся к акции "Ночь музеев". Она пройдёт с 19 на 20 мая. Среди множества адресов, по которым будут ждать гостей, музей под открытым небом "Коломенское".

У японской сакуры появилась конкурентка. Причем, наша, родная. В популярности иностранке явно не уступает. Наоборот, каждое дерево нарасхват. Для красивого фото приходится занимать очередь, передает "ТВ Центр".

Фотографов - как на красной дорожке. В главной роли - яблоня. Да и как не сфотографировать эти яркие лепестки. Подходить к деревьям можно, правда, не забывая об аккуратности. Вот каждый посетитель и выдумывает уникальные кадры. К чему только не приводит любовь к лайкам. Тут и станцуешь перед деревом и даже экстравагантный наряд наденешь.

Сейчас в Коломенском яблони действительно главные герои. Тут идет подготовка к празднованию белой ночи. К Санкт-Петербургу отношения никакого не имеет - здесь все буквально. Ночь белая - из-за кипельных лепестков на деревьях. В этом году акция будет отмечать свой первый маленький юбилей - 5 лет. Программу обещают действительно эксклюзивную

Обещают: будет не только красиво, но и увлекательно. Убедиться в этом можно будет 19 мая в день исторического и культурного наследия.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".