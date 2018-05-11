Путин обсудил с Меркель выход США из иранской ядерной сделки

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Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Президент России и канцлер ФРГ обсудили ситуацию вокруг выхода США из ядерной сделки с Ираном. Как уточнили в Кремле, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре отметили важность сохранения иранской ядерной сделки на фоне одностороннего выхода из нее Вашингтона.

"Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода из него США. Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

Накануне выход США из ядерной сделки с Ираном Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера указали на ошибочность этого решения.

До этого сообщалось, что Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон сожалеют о выходе США из ядерной сделки с Тегераном.

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