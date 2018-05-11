Песков прокомментировал инициативу о продлении полномочий президента

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Предложение парламента Чечни о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков не стоит на повестке дня Владимира Путина. Глава государства неоднократно высказывался против изменения Конституции, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу парламента Чечни увеличить сроков полномочий президента России с двух до трех лет, передает "Газета.Ru".

"Это - конституционный вопрос в данном случае, и это не вопрос, который на повестке дня президента. Сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменения в Основной закон", - сообщил спикер Кремля.

Ранее чеченский парламент рассмотрел вопрос о внесении в Госдуму подготовленного ими законопроекта о поправке к Конституции России "О сроках замещения должности президента России". В случае принятия данной инициативы, российский президент сможет занимать должность три срока вместо двух. В Чечне подчеркнули, что "данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".

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