Первая встреча Путина и Пашиняна произойдет в Сочи 14 мая
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В ходе саммита ЕАЭС в Сочи 14 мая Владимир Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также с новоизбранным премьером Армении Николом Пашиняном. Ранее армянский и российский лидеры провели телефонный разговор.
Двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоится 14 мая в Сочи во время саммита ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
Также у Путина запланированы переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Достаточно напряженная повестка дня", - подытожил Песков.
Пашинян 8 мая был избран премьером Армении после почти месячных протестных акций со стороны его сторонников, выступавших против кандидатуры экс-главы правительства Сержа Саргсяна. Вечером того же дня Путин и Пашинян провели телефонный разговор, договорившись продолжать развивать партнерские отношения между двумя государствами.
ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, которое создано на базе Единого экономического пространства и Таможенного союза. В него, помимо России, входят Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения.
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