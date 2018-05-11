Сбербанк намерен создать исламский банк в России

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Сбербанк планирует создать исламский банк в России. В эксперименте примут участие три региона: Татарстан, Чечня и Башкирия. Особенность исламского банкинга заключается в том, что банк отказывается от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

Сбербанк намерен опробовать проект исламского банка в трех российских регионах, передает РИА Новости.

В качестве пилотных регионов рассматриваются республика Татарстан, Чеченская республика и республика Башкирия. Точная дата начала работы исламского банка зависит от консалтинговой компании KPMG, которая разрабатывает для Сбербанка решение.

Исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, который широко распространен в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Его особенность заключается в том, что банк отказывается от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

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