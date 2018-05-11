Спецслужбы предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве

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Замглавы МИД Олег Сыромолотов рассказал, что на акции "Бессмертный полк" в Москве планировался теракт. Преступники, перемещавшиеся из Нового Уренгоя, заранее заготовили оружие и собирались устроить несколько взрывов.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Олег Сыромолотов сообщил, что террористы готовили атаку в ходе акции "Бессмертный полк" в Москве, однако российским спецслужбам удалось предотвратить теракт. Слова замминистра приводит ТАСС.

По словам Сыромолотова, оружие для нападения уже было заготовлено. Террористы планировали устроить несколько взрывов. Замглавы МИД также отметил, что перемещались преступники из Нового Уренгоя. Там уже проведено 17 обысков, 20 человек задержаны. При этом, по словам Сыромолотова, в период с 21 по 24 апреля были ликвидированы 26 террористов.

В акции "Бессмертный полк" 9 мая 2018 года в Москве приняли участие более миллиона человек. Среди них были президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. В этом году мероприятие проходило уже в четвертый раз.