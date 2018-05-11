Три участка Большой кольцевой линии метро запустят в 2020 году

Теги: Транспорт метро строительство москва

В 2020 году в Москве запустят еще три участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро: от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская".

В Москве в 2020 году запустят движение еще по трем участкам Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, передает "Интерфакс".

"В 2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включая реконструированную Каховскую линию", - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На трех участках появятся восемь новых станций, две действующие станции будут реконструированы. Строительство всей БКЛ планируют завершить к концу 2022 года. Ее протяженность составит около 70 километров.

26 февраля был открыт первый участок БКЛ от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк".

Читайте также:

Станцию "Новопеределкино" московского метро откроют в июле

Стартовало строительство станции "Нижние Мнёвники" Большой кольцевой линии

Москвичи выберут название для розовой ветки метро

В Москве продолжается строительство метро "Нижняя Масловка"

В Москве завершается строительство станции метро "Очаково"