Госдума включила в проект о контрсанкциях пункт о поддержке предприятий

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Проект закона об ответных ограничительных мерах в отношении США может быть принят в окончательной редакции до конца мая. В пятницу документ обсуждался в Госдуме. В него включили пункт о поддержке отраслей, отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от санкций.

Законопроект о мерах воздействия на недружественные шаги США и других иностранных государств обсудили в пятницу на заседании совета по законотворчеству. Документ станет ответом на западные санкции, поможет защитить национальные интересы, права и свободу наших граждан, и российские компании, передает "ТВ Центр".

Законопроект позволит правительству по решению президента вводить различные зеркальные меры. Большинство из них касаются запрета на ввоз зарубежной продукции. Первое чтение документа состоится 15 мая. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законодатели включили в проект специальный пункт о поддержке отраслей экономики и предприятий, которые понесут издержки от санкций. Им окажут максимальную помощь.

"Мы сделаем всё, для того, чтобы этот закон показал свою эффективность, в отношение тех, против кого будут применены санкции, но вместе с этим он должен защитить наших граждан и создать предпосылки для того, чтобы качество жизни улучшалось. Чтобы мы смогли с вами решить эти две стратегические задачи - с одной стороны обеспечить безопасность, но с другой стороны - решить и проблемы внутри страны", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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