СМИ: Минобрнауки разделят на два ведомства

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Источник в парламенте сообщил РИА "Новости", что в скором будущем Минобрнауки ждет разделение на два ведомства. Одному из них, по планам, достанутся функции ФАНО, которое, в свою очередь, будет ликвидировано.

Министерство образования и науки России в ближайшем будущем может быть разделено на два ведомства, а именно на министерство образования и министерство науки. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в парламенте.

Он также отметил, что в правительстве приняли решение о ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО). По планам, его функции перейдут к новообразованному министерству науки.

ФАНО было создано в 2013 году в ходе реформирования Российской академии наук. Ему в управление передали имущество научных организаций.

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