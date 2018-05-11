Губернатор Краснодарского края рассказал Путину о ситуации в регионе

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В пятницу в Сочи Владимир Путин провёл встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Обсудили социально-экономическое положение дел в регионе и направления развития.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в регионе.

Путин: В целом ситуация в крае понятна, вы не так давно мне докладывали об этом. Хотел бы с вами поговорить о том, как вы предполагаете выстроить работу по основным направлениям развития и по решению тех задач, которые были изложены в указе президента 7 мая этого года – с учетом особенностей края, с учетом особенностей структуры экономики края.

Кондратьев: Мы скорректировали стратегию развития края, это так называемая "2030", до 2030 года. В первую очередь, мы понимаем: чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходим финансовый ресурс. Сегодня у нас ВРП - 2 триллиона 300 миллиардов. Значит, чтобы максимально выполнить указы, он должен быть 4 триллиона 500 миллиардов как минимум.