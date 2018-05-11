В Иране проходят акции протеста против выхода США из ядерной сделки

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После озвученного Дональдом Трампом решения о выходе США из ядерной сделки в городах Ирана начались акции протеста. В них участвуют несколько тысяч человек.

На улицы городов Ирана вышли несколько тысяч человек, они протестуют против решении президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на AP.

В публикации отмечается, что иранцы выражают "искреннюю злость" по поводу действий главы Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выход США из ядерной сделки с Ираном. Главы обоих государств указали на ошибочность данного решения. До этого свои сожаления о действиях Штатов выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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