В Тамани археологи нашли бронзовый шлем греческого воина

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Бронзовый шлем коринфского типа нашли ученые из Института археологии РАН при раскопках захоронений V века до нашей эры на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Такие шлемы носили воины во времена классической Греции.

В Тамани в ходе раскопок захоронений V века до нашей эры нашли бронзовый шлем, который, предположительно, носили воины во времена классической Греции, передает "МИР24".

Как сообщили в Институте археологии РАН, артефакт был обнаружен в некрополе "Волна-1" недалеко от поселка Волна в юго-западной части Таманского полуострова в Краснодарском крае. Предполагается, что в эпоху классической Греции здесь находился полис.

По словам руководителя экспедиции Романа Мимохода, найденный шлем относится к коринфскому типу, к так называемой группе "Гермиона", и датируется первой четвертью V столетия до нашей эры.

Шлем стал одним из символов Древней Греции классического периода - именно он изображен на греческой вазописи, на статуе Афины и воинов с рельефов Парфенона, на голове Перикла.

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