Летом 2019 года из России на МКС отправится грузовозвращаемый беспилотный корабль

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В 2019 году из России на МКС может вылететь первое грузовозвращаемое беспилотное судно. Предварительная дата запуска - 28 августа. Вернуться на Землю корабль должен будет в феврале 2020 года.

Из России на Международную космическую станцию летом 2019 года отправят первый грузовозвращаемый беспилотный корабль. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что в качестве точной даты отправки пока фигурирует 28 августа 2019-го. На МКС космическое судно пробудет полгода, а в феврале 2020-го вернется на Землю.

Ранее публиковалась информация о том, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовится создать грузовозвращаемый транспортный корабль. Судно планировалось строить на базе пилотируемого "Союза". Оно должно обеспечивать доставку на Землю до 500 килограммов различных грузов с орбиты. В космосе оно сможет находиться около 370 суток, а для его запуска будет использована ракета "Союз-2".

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