В Минфине предложили сократить в 2018 году расходы на пенсии
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В Минфине России предлагают уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 миллиарда рублей в 2018 году, следует из проекта поправок в бюджет.
Минфин предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году, следует из проекта поправок в бюджет, пишет "Русская планета".
Согласно документу, расходы по разделу "Социальная политика" в целом уменьшатся на 52,93 миллиарда рублей, расходы на пенсионное обеспечение - на 51,5 миллиарда рублей.
Кроме того, на меры господдержки инвалидам в 2018 году предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.
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