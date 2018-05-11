Братьям Магомедовым предъявили обвинения в создании преступного сообщества

Теги: Уголовное дело преступления мвд обвинение

Владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. Братья были арестованы 30 марта по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей.

МВД России предъявило обвинение руководителям группы компаний "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Организация преступного сообщества".

Магомедову Магомеду - по статьям "Мошенничество", "Присвоение или раската", "Организация преступного сообщества" и "Незаконное приобретение передачи сбыт и знание оружия".

Экс- главе компании "Интэкс" Максидову Артуру - по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества".

Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 30 марта, позже их арестовали по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. По словам следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных копаний за рубеж, пока не установлено.

Читайте также:

У владельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых арестовали $1 млн

Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых по делу о хищениях