Братьям Магомедовым предъявили обвинения в создании преступного сообщества
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Владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. Братья были арестованы 30 марта по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей.
МВД России предъявило обвинение руководителям группы компаний "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Организация преступного сообщества".
Магомедову Магомеду - по статьям "Мошенничество", "Присвоение или раската", "Организация преступного сообщества" и "Незаконное приобретение передачи сбыт и знание оружия".
Экс- главе компании "Интэкс" Максидову Артуру - по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества".
Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 30 марта, позже их арестовали по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. По словам следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных копаний за рубеж, пока не установлено.
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