Ученица скончалась в школе Новой Москвы, несмотря на быстрый приезд скорой

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В школе №2083 в Новой Москве ученица 2002 года рождения потеряла сознание во время урока физкультуры. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия спустя пять минут после вызова. Однако девочка скончалась, несмотря на помощь врачей.

Ученица школы №2083 в Новой Москве потеряла сознание на уроке физкультуры. Впоследствии она скончалась. Скорая помощь приехала через пять минут после вызова. Врачи были готовы оказать ей необходимую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

"В этой трагедии медики были готовы оказать девочке помощь максимально быстро и в полном объеме. Они были рядом с ней уже через пять минут после звонка в Единый городской диспетчерский центр Станции скорой и неотложной медицинской помощи. Этот вызов последовал в 08:59 от педагога школы №2083 с информацией о том, что ребенок потерял сознание. Уже через минуту на место были направлены две бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием", - рассказал Хрипун.

Он добавил, что в 09:04 в пути остановили еще одну выездную бригаду скорой помощи. Ее врачи сразу оказались рядом с ребенком. Однако на этот момент девочка уже скончалась.

"Причины смерти и такого стремительного развития событий будут понятны после соответствующего анализа, в том числе изучения амбулаторной медицинской карты и особенностей наблюдения ребенка в детском отделении больницы "Кузнечики", - подчеркнул Хрипун.

По факту смерти девочки 2002 года рождения СКР начал доследственную проверку.