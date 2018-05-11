Российскую прыгунью Слесаренко дисквалифицировали на четыре года

Теги: Спорт россия допинг дисквалификация

CAS дисквалифицировал российскую прыгунью в высоту Елену Слесаренко на четыре года после того, как в 2016 году в ее пробе нашли туринабол. Ранее МОК аннулировал четвертое место, занятое Слесаренко на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую прыгунью в высоту Елену Слесаренко на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

17 ноября 2016 года Международный олимпийский комитет после перепроверки допинг-проб Слесаренко аннулировал четвертое место, которое она заняла на Олимпиаде 2008 года в Пекине. В пробе спортсменки был обнаружен туринабол.

Дисквалификация Слесаренко начинается с 4 октября 2016 года. Аннулированию подлежат результаты, показанные спортсменкой в период с 23 августа 2008 года по 22 августа 2012 года. Слесаренко является олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах, также на ее счету два золота и серебро чемпионатов мира. В 2014 году она завершила спортивную карьеру.

Туринабол, как говорится в пресс-релизе ВФЛА, также обнаружили в пробах Екатерины Волковой, Ксении Агафоновой и Елизаветы Гречишниковой. Спортсменок дисквалифицировали на два года.

Читайте также:

В положительной допинг-пробе керлингиста Крушельницкого не нашли вины спортсмена

Союз биатлонистов России оспорит дисквалификацию Екатерины Глазыриной