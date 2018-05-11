В российских музеях пройдут онлайн-экскурсии для слабослышащих

Теги: Культура музей экскурсия

В крупнейших московских и петербургских музеях проведут цикл онлайн-экскурсий для слабослышащих. Участие в акции примут ГМИИ им.А.С. Пушкина, Третьяковская галерея и многие другие учреждения. Пользователей будут знакомить с экспозициями на жестовом языке.

В крупнейших музеях Москвы и Санкт-Петербурга устроят курс онлайн-экскурсий для слабослышащих людей, передают "Известия".

Участие в акции примут, в частности, Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Третьяковская галерея, Музей современного искусства "Гараж", Московский музей современного искусства, Русский музей и Московский Мультимедиа Арт Музей. При помощи прямых эфиров и стриминговых приложений слабослышащих пользователей на жестовом языке познакомят с экспозициями.

Найти каждую трансляцию можно будет через сообщество соответствующего музея в социальной сети "Одноклассники", используя хештег #музейвслух. Первая онлайн-экскурсия курса запланирована на 12:00 14 марта в ГМИИ имени Пушкина.

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