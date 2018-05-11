Путин в мае встретится с Макроном и Меркель

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​Президент России Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге двустороннюю встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Также в мае российский лидер встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. Запланированы переговоры и с премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут контакты 24-25 мая. На эти даты намечено их совместное участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Важные контакты в Петербурге состоятся с президентом Франции Макроном 24-25 мая. 24 мая будет визит, а 25 мая - совместное участие в заседании Петербургского экономического форума", - отметил Ушаков.

Кроме того, форум 25 мая посетит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Переговоры между ним и Владимиром Путиным пройдут на следующий день в Москве.

Также Юрий Ушаков рассказал, что двусторонняя встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель состоится в Сочи 18 мая. Она посетит Россию с рабочим визитом.

"18 мая состоится очень важный контакт нашего президента - это рабочий визит канцлера Германии Меркель. Условлено, что будут обсуждаться и двусторонние отношения, но, конечно, упор будет сделан, очевидно, на актуальную международную проблематику. Тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, и внутриукраинский кризис, и все возможные и невозможные темы международной повестки дня", - сказал Ушаков.

Вместе с тем, помощник российского президента рассказал о его встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи 14 мая. Это произойдет на полях заседания Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС).

"Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в Сочи будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые актуальные вопросы региональной безопасности", - сказал он.

Ушаков напомнил, что это будет первая встреча лидеров двух стран после изменений политической системы в Армении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время саммита ЕАЭС в Сочи у Путина, кроме встречи с Пашиняном, запланированы переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В пятницу Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Президент России и канцлер ФРГ обсудили ситуацию вокруг выхода США из ядерной сделки с Ираном. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.