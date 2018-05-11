Более 35 тыс. человек приняли участие в шествии в Донецке

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Более 35 тысяч человек приняли участие в торжественном шествии в Донецке, посвященном Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным организаторов, на мероприятии присутствует глава ДНР Александр Захарченко.

В Донецке проходит шествие, посвященное Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. В акции приняли участие, по предварительным подсчетам, более 35 тысяч человек, передает РИА Новости.

По данным организаторов, на мероприятии присутствуют глава ДНР Александр Захарченко, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-президент Абхазии Виталий Габния, председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов.

От России присутствуют члены Совета Федерации Сергей Мамедов и Ольга Ковитиди, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя парламента Северной Осетии Александр Тотоонов.

11 мая 2014 годв в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении региона. В голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек. Государственную самостоятельность региона поддержали 89,7% проголосовавших.