В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за высокой пожароопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень опасности объявлен 11-12 мая в Московском регионе из-за высокой пожароопасности.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. По данным метеорологов, на территории региона ожидается высокая пожароопасность.

В Москве в субботу ожидается сухая и теплая погода. Днем температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют северный и северо-восточный ветер от пяти до десяти метров в секунду.