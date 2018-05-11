СМИ узнали о согласии Кудрина возглавить Счетную палату

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Экс-министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, о чем рассказал один из федеральных чиновников. Госдума должна рассмотреть кандидатуру на этот пост 22 или 24 мая.

Бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин дал согласие на предложение возглавить Счетную палату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерального чиновника.

"Да, согласился", - отметил собеседник агентства.

Между тем, представитель Кудрина подтвердил факт того, что глава ЦСР получил предложение возглавить ведомство. Тем не менее, он отметил, что Кудрин еще обдумывает предложение.

По данным РИА Новости, Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост главы Счетной палаты 22 или 24 мая.

Накануне, 10 мая, стало известно, что депутаты "Единой России" предложили Алексею Кудрину возглавить пост главы СП. Он ответил, что подумает над этим предложением и примет решение к 14 мая.

Консультации по кандидатуре руководителя Счетной палаты начались в Госдуме утром 10 мая. Депутаты "Единой России" выдвинули на этот пост первого зампреда нижней палаты парламента Александра Жукова. Однако он отказался.

До этого Счетную палату возглавляла Татьяна Голикова. В мае 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ее кандидатуру на пост вице-премьера, который будет заниматься социальной политикой, пенсионной системой и здравоохранением.