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Сенатора Сулеймана Керимова выписали из больницы в России. Теперь он вернется во Францию в соответствии со сроками, которые были определены французским судом. Ранее его госпитализировали с диагнозом "сложное нарушение ритма сердца".

Российский сенатор Сулейман Керимов, который в настоящее время находится в России, чувствует себя нормально. Его выписали из больницы. Теперь он вернется во Францию в соответствии со сроками, которые были определены французским судом, передает "Интерфакс" со ссылкой на помощника парламентария Алексея Красовского.

"Самочувствие его в настоящее время нормальное, он выписан. Он вернется во Францию в точном соответствии со сроком, определенным французским судом", - отметил Красовский.

При этом он не уточнил, о каких датах идет речь.

5 мая Сулеймана Керимова доставили в госпиталь Вишневского с диагнозом "сложное нарушение ритма сердца". Ему восстановили синусовый ритм в реанимации.

Керимов был задержан во Франции в ноябре 2017 года по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. Французские судебные власти согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог. Керимов периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.