ПФР увеличит расходы на выплату пенсий на 99 млрд рублей

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В 2018 году расходы Пенсионного фонда составят 7,35 триллиона рублей. Расходы на выплату пенсий увеличатся почти на 99 миллиардов рублей, а общие затраты на пенсионное обеспечение - на 371 миллиард рублей. Соответствующие поправки внесли в правительство.

Расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году увеличатся на 371 миллиард рублей по сравнению с 2017 годом, передает "Интерфакс".

Поправки в бюджет ПФР предусматривают увеличение расходов ПФР на выплату пенсий в 2018 году на 99 миллиардов рублей по сравнению с запланированным изначально уровнем. Также они предполагают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 миллиарда рублей по сравнению с ранее запланированным уровнем.

При исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств бюджета фонда 2017 года, которые составили 234,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Минфин предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 миллиарда рублей в 2018 году, это следует из проекта поправок в бюджет.

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